Toyota’s compacte SUV C-HR is klaar

Door: BV

Over niet eens twee weken toont Toyota ons op het Autosalon van Genève een nieuwe compacte SUV. Eentje voor het C-segment. Want daarin had Toyota nog niets en het is de hoogste tijd om auto’s als de Nissan Juke en Opel Mokka van antwoord te dienen.

Het is overigens Toyota’s eigen schuld dat het nu weer aan een veroveringstocht moet beginnen. Het bedrijf bracht in de jaren negentig de RAV4 uit in deze klasse, maar die ontsnapte niet aan de in de industrie gebruikelijke gewoonte om bij elke generatiewissel wat groter te worden.

C-HR Concept

Waar Toyota dan wel de aanval mee opent? Met een auto die C-HR gedoopt is en gebouwd is op een nieuwe globale architectuur. En dat lijkt in elk geval interessant te zijn. Zo hoort een hybride aandrijflijn tot die constructie. En omdat Toyota jaren geleden al beloofde beter en prettiger rijdende auto’s af te leveren, zijn in dat platform maatregelen getroffen om het zwaartepunt te verlagen. Maar misschien is een SUV niet het model dat daar het meest van zal profiteren…

Op de IAA (het Autosalon van Frankfurt) kregen we vorig jaar nog een voorbode van dit model te zien. Hoeveel ervan overblijft, weten we binnenkort. Nu moeten we het nog stellen met deze teaser.