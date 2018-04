Rolls-Royce gooit tweedeurs Phantom buiten

Door: BV

13 jaar. Zo lang staat de Rolls-Royce Phantom al in de catalogus van het meest luxueuze automerk ter wereld. En dan begint zelfs al het klassieke vakmanschap te verouderen. Daarom gaat de Phantom eruit. Maar geen nood, er komt een opvolger. In 2018. Tenminste, voor wat de vierdeurs limousine betreft. De Phantom Coupé en Drophead Coupé… die vliegen gewoon buiten. Niks opvolging. De aandacht gaat er naar de SUV die de Britten in de coulissen klaarstomen.

Een speciale reeks

Beide tweedeursversies van de Phantom krijgen van het merk nog een passend afscheid. Er komen Zenith Editions, waarvan de details nog niet bekend zijn, maar waar het merk belooft alle registers voor open te trekken. En er zullen slechts 50 stuks van gebouwd worden. Dat is exact 49 meer dan wanneer je zelf gaat samenzitten met de Bespoke-afdeling van RR en je zelfs tot in het kleinste detail je wil kan opleggen.