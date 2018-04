Zo sterk is een BMW i3

Door: BV

Al van ruim voor de lancering van de i3 kregen we van BMW te horen dat z’n met carbon versterkte structuur het verschil zou maken. Het zou de i3 niet alleen licht en zuinig maken. Maar ook erg sterk.

De voordelen

Daarvan profiteerde het merk om achterdeurtjes te monteren van het zelfmoordtype zonder B-stijl (voor de grote overspanning is meer stevigheid immers een vereiste), maar het moet ook de inzittenden geruststellen bij een aanrijding. De resultaten van de botsproeven zijn natuurlijk bekend, maar hoe doet zo’n BMW i3 het in de praktijk?

50m ver gekatapulteerd

Een Amerikaanse eigenaar zocht het uit, zonder dat dat de bedoeling was vanzelfsprekend. Hij werd achteraan aangereden door een Cadillac CTS. Een auto van een gevoelig groter formaat en dito massa. Maar de i3 houdt er relatief weinig aan over. Achteraf gingen alle deuren en zelfs de kofferklep van de i3 nog open. En het is niet dat het een kleine duwtje was. Door de kracht van de impact werd de i3 meer dan 50m ver gekatapulteerd.

Overigens is die stevigheid niet altijd het beste nieuws voor de inzittenden. Want het wil zeggen dat de auto de kracht niet echt absorbeert. In dit geval lijkt de neus van de Caddy het gebrek aan kreukelzones achterin de Duitser te hebben gecompenseerd.