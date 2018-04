Zit jij te wachten op meer luxe bij Nissan?

Door: BV

Nissan stelt op het Autosalon van Genève een Qashqai en X-Trail voor die speciaal gemaakt zijn om naar het antwoord op die vraag te hengelen. Het gaat om twee ‘premium’ concepts. Het recept is eentje dat we tegenwoordig wel meer zien: je kiest kleuren, verf en bekleding wat oordeelkundiger ét voila… je hebt iets wat premium aanvoelt. Ford doet het ook, met Vignale.

Een nieuw afwerkingsniveau?

Matte lak, een hele hoop carbon, specifieke velgen en goud- of bronskleurige accenten. Dat is waar het om gaat. Aan de binnenkant zit donker leder met contrasterende stiknaden en accenten in dezelfde bronsachtige tint. En als voldoende mensen volgende week op het Autosalon van Genève zeggen dat ze daarvoor wel wat dieper in de buidel willen tasten, dan krijgen we dat soort aardigheidjes binnenkort wellicht ook in het gamma te zien.