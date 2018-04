Bye bye VW Golf Cabrio

Door: ADD

Nog tot begin maart kan de Golf Cabriolet besteld worden, de laatste exemplaren zullen namelijk in mei 2016 van de band rollen. De open Golf moet in de VW-fabriek in Osnabrück plaats maken voor de VW Tiguan.

Geen verrassing

Dat VW Golf Cabrio in zijn huidige vorm eruitgaat, is niet verwonderlijk. Hij is tenslotte nog steeds gebaseerd op de Golf 6, de voorloper van de huidige VW Golf. VW bouwde nog slechts ongeveer 5.000 exemplaren van het nichemodel per jaar.

En een opvolger?

Welk lot de Golf Cabrio nu beschoren is, daarover laat VW nog niets horen. Maar volgende herfst liften de Wolfsburgers de gewone Golf en we kunnen ons moeilijk voorstellen dat een nieuwe Golf Cabrio daarna nog lang op zich zal laten wachten. De open Golf was dan ook de succesvolste cabrio van het merk.