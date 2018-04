C-HR is Toyota’s Nissan Juke-killer

Door: BV

Op het Autosalon van Genève onthult Toyota z’n nieuwe SUV voor het compacte segment. Een kleine broer voor de RAV4 dus. En eentje die het mag gaan opnemen tegen de Nissan Juke. En dat we net die kleine jongen eruit pikken en niet, bijvoorbeeld, een Opel Mokka of Mazda CX-3, heeft alles met de vormgeving te maken.

Meer design per vierkante centimeter

De C-HR, waarvan dit de eerste beelden zijn, gaat de ronduit dramatische toer op. Dat was al zo toen hij nog als concept car door het leven ging en de Japanners hebben zo veel mogelijk van dat design proberen behouden. Het is een drukke bedoening, zoals dat ook al bij de nieuwe Prius het geval is. Er is niet zozeer een keuze gemaakt tussen de verschillende stijlelementen, ze zijn gewoon bovenop elkaar gestapeld. Een zwevende daklijn. Check. Aflopend dak. Check. Verstopte deurgrepen achteraan. Check. En zo kunnen we nog even doorgaan.

Wat onder de kap zit, is nog steeds geheim. Althans, een beetje. Want de C-HR staat op het TNGA (Toyota New Global Architecture) van het merk. Net als, alweer, de nieuwe Prius. Daarom kan je er donder op zeggen dat een hybride aandrijflijn deel zal uitmaken van het aanbod.

De C-HR wordt nu zo snel mogeljik in productie genomen. Wellicht kunnen we hem in Europa nog dit jaar bestellen.