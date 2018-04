Audi's geheime plan gelekt

Door: ADD

Wat top secret had moeten blijven, staat nu op het net. Op autobahn.eu is er een overzicht van de komende Audi-modellen verschenen. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met de grafische weergave van hoe Ingolstadt de op til staande introducties op de Amerikaanse markt voor ogen heeft. Die vinden ginds weliswaar later plaats dan bij ons, maar dat neemt niet weg dat de geheime roadmap ook voor interessant is.

R8 krijgt V6

Zo leren we bijvoorbeeld dat Audi zijn supersportwagen R8 in 2018 waarschijnlijk met een V6-motor zal aanbieden en dat de elektrische SUV Q6 die uit onze eigen Vorst-fabriek zal rollen, daadwerkelijk in 2018 het levenslicht zal zien (hier nog als C-BEV).

De volgende modellen worden vernoemd:

Audi A5/S5 Coupé (bij ons: september 2016)

• Audi Q5/SQ5 (bij ons: einde 2016)• Audi R8 Spyder (bij ons: zomer 2016)• Audi TT RS Coupé (bij ons: zomer 2016)• Audi A5/S5 Sportback (bij ons: einde 2016)• Audi A5/S5 Cabrio (bij ons: begin 2017)• Audi SQ7 (2016)• Audi RS3 sedan (waarschijnlijk na A3 facelift begin 2017)• A udi Q7 e-tron (bij ons: het voorjaar van 2016)• Audi RS5 Coup鍕 C-BEV - hoogstwaarschijnlijk als Audi Q6 (2018)• Audi Q8• Audi A6 (bij ons: het voorjaar van 2017)• Audi A7 (2017)• Audi A8 (2017)• Audi R8 V6