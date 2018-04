Bugatti Chiron loopt richting 500km/u

Door: BV

Na maanden, wat zeggen we - jaren, speculatie is het dan eindelijk zo ver. De Bugatti Veyron krijgt een opvolger. Die kost nu al € 2,4 miljoen, zonder belastingen. Daarnaast lijkt de eerste uitgave van de Veyron wel een koopje. Maar de prestaties zijn ook weer aangescherpt. En geen beetje.

Hoeveel vermogen?

De W16 met 8 liter inhoud en vier compleet nieuwe turbo’s wordt gekoppeld aan een 7-trapsautomaat met dubbele koppeling. Die heeft de weinig benijdenswaardige taak om het vermogen van de Chiron via de vier wielen naar het asfalt te sturen. Dat bedraagt nu 1.500pk, terwijl de trekkracht naar zo maar eventjes 1.600Nm klimt. De auto is gebouwd omheen een koolstofvezel monocoque. Dat moest ook, want conventionele materialen hebben het erg moeilijk om bij zo veel geweld niet in elkaar te klappen.

De prestaties

De Chiron flirt net als de Veyron met de grenzen van wat je op gebied van tractie en acceleratie kan verkrijgen. Z’n sprinttijd - een hallucinante 2,5 seconden om de 100 te halen - is dan ook geen echte verbetering ten opzichte van z’n voorganger. Maar het verschil laat zich wel voelen hoger in het bereik. Naar 200 duurt 6,5 seconden. Naar 300 13,6 seconden.

En de topsnelheid

De Bugatti heeft net als voorheen een modus voor de openbare weg met een beperking en een onbeperkte modus. De eerste gaat tot 420km/u. Ja, vierhonderdtwintig. De tweede… dat weet nog niemand. Maar de Fransen zijn erg duidelijk: er komt een nieuw wereldrecord aan. En de teller… die loopt alvast tot 500km/u.

Na Vision Gran Turismo

De Vision Gran Turismo had al meer van de Chiron dan iemand had durven denken. Maar er is ook naar de EB110 gekeken. En z’n interieur is tegelijk minimalistisch en onvoorstelbaar luxueus. Voldoende apart om duidelijk te stellen dat je in iets apart rijdt, maar niet zo gek dat het je aandacht van die activiteit afleidt.

De eerste exemplaren worden in de herfst geleverd. Een derde van de productie is al verkocht, nog voor het model z’n première beleefde.