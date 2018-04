Mercedes presenteert C-Klasse Cabrio

Door: BV

Mercedes presenteert op het Autosalon van Genève de C-Klasse Cabriolet. En laat ons maar meteen de open deur intrappen: wat lijkt hij hard op de S-Klasse Cabrio.

Verrassingen heeft deze dakloze Benz niet in petto. Z’n lijnen zijn gebaseerd op die van de C-Klasse Coupé zoals dat hoort en het stoffen dak presteert het om die daklijn erg getrouw te volgen terwijl het toch in minder dan 20 seconden elektrisch geopend of gesloten kan worden. En je hebt niet eens veel snufjes in te leveren in vergelijking met een S-Klasse Cabrio. Een Airscarf blaast warme lucht in je nek en een Aircap-systeem zorgt ervoor dat het interieur tochtvrij blijft. Dat werkt via een spoiler bovenop de voorruit.

Amper 4mm minder

Natuurlijk heb je aan hoofdruimte geen gebrek met het dak open. Maar ook met het dak dicht doet de Mercedes het goed. Je geeft achteraan slechts 4mm toe ten opzichte van de Coupé. En vooraan is het zelfs 12mm meer. In de koffer is er 360l stouwcapaciteit, of 285l als ook het dak erin zit.

Vier benzine, twee diesel

Je kan de C-Klasse Cabrio krijgen met minstens 156pk en maximaal 245pk als het gaat om de benzines. De diesels worden 170 of 204pk sterk. Moet het absoluut wat meer zijn dan is er de C 43 4Matic die een AMG-badge opgekleefd krijgt en dankzij 367pk en 520Nm in 4,8 tellen naar de 100 kan. Mercedes zegt het nog niet, maar er zit nog een krachtiger AMG-variant aan te komen.