Lamborghini Centenario is officieel. Alle details

Ferruccio Lamborghini overleed op 20 februari 1993, maar in deze auto – of beter in deze compositie van carbon, V12 en aerodynamica – zal hij verderleven. Lamborghini presenteert op het Autosalon van Genève ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van hun stichter de Centenario.

Snelste Lambo ooit

Deze op de Aventador gebaseerde creatie is de krachtigste Lamborghini die het merk ooit voorgesteld heeft. De 6,5-liter V12 levert zo maar eventjes 770pk en de begrenzing van het toerental werd van 8350 naar 8600 opgetrokken. Zo schiet de Centenario in 2.8 seconden van 0 naar 100 en in 23,5 seconden van 0 naar 300. De exacte maximale snelheid geeft Lamborghini niet, ze zeggen enkel dat die "meer dan 350km/u" is.



Carbon, Carbon, Carbon

Het uitzonderlijke uiterlijk van de Centenario lost de verwachtingen in. De hele koets van de auto ziet er niet alleen als carbon uit, hij is ook werkelijk volledig uit het uiterst lichte en toch stijve materiaal gemaakt - net als de monocoque en andere toebehoren, zoals diffuser, spoiler en schorten.

Het resultaat is een gewicht van 1520kg - 55kg minder dan de Aventador. De verhouding vermogen-gewicht valt zo (ook dankzij de extra pk’s) op slechts 1,97kg per pk.

Vierwielaandrijving en achterassturing



Vooral de aerodynamica van de Centenario is erg ingenieus. Zo schuift onder meer de carbon vleugel afhankelijk van de rijomstandigheden en de rijmodus 15 graden uit en kantelt hij tot 15 graden.

Geschakeld wordt er in de 4,92 meter lange en slechts 1,14 hoge Centenario via de ISR zevenbak die we uit de Aventador kennen, ook hier wordt de kracht permanent over alle vier de wielen verdeeld. De nieuwigheid is dat bij de Centenario ook de achteras meestuurt. Bij lage snelheden in bochten stuurt die tegen waardoor de stuurhoek verkleint. Bij hoge snelheden stuurt de as mee en verhoogt dus de stabiliteit.

Slechts 40 exemplaren

Als een speciale gimmick is er in de Centenario ruimte voor twee helmen in de voorste bagageruimte en zit er een telemetriefunctie in de infotainment. Hiermee kan je op het parcours snelheden, tijden, versnelling en de zijdelingse krachten meten zodat je als bestuurder die kan analyseren en vergelijken met andere bestuurders. Twee interieur camera's leggen de rit vast.

Leuke snufjes, maar wij vrezen dat ze nooit gebruikt zullen worden. Elke Centenario zoal zijn tijd namelijk vooral als collector’s item in de garage doorbrengen. Slechts 20 coupés en 20 roadsters zullen gebouwd worden voor prijzen die beginnen bij € 1,75 miljoen (exclusief belastingen). En allemaal zijn ze al verkocht.