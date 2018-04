Italdesign fantaseert erop los met GTZero

Door: BV

Sinds Italdesign, het ontwerpbureau waar meester-ontwerper Giorgetto Giugiaro de plak zwaaide, is overgenomen door Volkswagen, braakt het de ene concept car na de andere uit.

In Genève presenteerde het bedrijf de GTZero. Iets wat je overigens niet mag verwarren met tentoonstellen… Volgens de ontwerpers is die geïnspireerd door de Bizzarrini Manta uit 1968 (waarvan een fotootje op onze Facebook-pagina staat). Maar er zit toch ook wat Lamborghini Asterion in.

100% elektrisch

We leidden het al af uit de naam: de GTZero is elektrisch. Drie elektromotoren wekken samen 483pk op. De top van 250km/u is normaal voor een auto met sportieve aspiraties, maar z’n acceleratietijd is niet eens bekendgemaakt. We weten wel dat je met een accu 500km ver geraakt. Leuk, maar erg veel praktijkwaarde heeft het allemaal niet.