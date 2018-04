Gumpert komt terug als Apollo, gaat mooie supercars bouwen

Door: BV

De Duitse nichesportwagenbouwer Gumpert ging in 2013 over de kop. Het bouwde nochtans bloedsnelle bolides, met een prijskaartje dat hoog genoeg zou moeten zijn om er ook nog wat aan over te houden. Maar het bouwde er vooral niet voldoende van. En dat zou wel eens wat met z’n uiterlijk te maken kunnen hebben.

China to the rescue

Maar Gumpert is terug. Al is de naam nu omgedoopt tot Apollo, wat voorheen de typenaam was. Als dat maar goed gaat, want er was ooit al eens een automerk met die naam. Het bouwde aluminium sportwagens met de hand. Er werden er slechts 50 van gemaakt. De auto’s zelf zijn overigens bekender dan de naam. In Herbie The Love Bug uit 1968 is het de auto die bestuurd wordt door ‘Thorndike’, de slechterik van dienst. Maar goed, we wijken af.

De Chinezen halen de Apollo zelf van onder het stof en dopen hem Apollo N. Die auto heeft een 4,2l V8 met twee turbo’s en perst uit z’n 700pk een sprinttijd van 4 seconden en een top van 360km/u. Maar hij is nog net zo lelijk als voorheen. En dat hebben ze in China ook in de gaten. Daarom wordt er hard gewerkt aan de Apollo Arrow, die vriendelijker moet zijn voor het netvlies en ook meer dan 1.000pk hebben moet. Maar die bestaat voorlopig alleen nog maar op papier…