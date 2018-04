Het mooiste koppel uit de sixties wordt verkocht

Door: ADD

Zie hier, de absolute droom van elke man/vrouw met hippie-aspiraties. RM Sotheby's veilt volgend weekend op Amelia Island aan de Amerikaanse oostkust deze combinatie uit de jaren '60.

Veel raampjes en veel liefde

Trekker van dienst is een VW T1 Samba uit 1963 met 23(!) ramen. De kleurencombinatie (turquoise & wit) is even origineel als het schuifdak en de voorruitjes die open kunnen. Gebouwd werd hij op 12 maart 1963 in Wolfsburg, maar zijn leven bracht de bus door in het westen van de VS. Waar hij naar verluidt goed behandeld werd en tweemaal gerestaureerd is door experts.

Van het caravannetje, een speciaal voor de VW bus ontworpen Eriba Puck, beweert RM Sotheby's dat er nog slechts vijf exemplaren bestaan. En deze uit 1967 is een van hen. Het werd met veel liefde gerestaureerd en kreeg dezelfde kleuren als de bus. Aan boord vind je onder andere een twee-pits gasfornuis, een spoelbak, een tafel, een luifel en twee bedden.

Veel centjes

Met een gewicht van bijna 320 kilogram mag de Eriba Puck geen al te grote uitdaging voor de boxer (een 1600 met 50pk) van de T1 vormen. In tegenstelling tot de verwachte verkoopprijs van 125.000 - 175.000 US-Dollar (€ 113.838 - 159.315). Maar voor dat uitdagende bedrag krijgt de nieuwe eigenaar er wel alle papieren en veel literatuur bij.