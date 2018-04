Google zoekt… auto-ontwerper

Door: BV

Er zijn tenminste twee technologiereuzen die hun instap in de autosector aan het voorbereiden zijn. We hebben het dan over Apple en Google. En bij Sony wordt er op z’n minst over nagedacht. En dat betekent dat er in Silicon Valley gezocht wordt naar andere profielen dan je daar gebruikelijk in vacatures aantreft. Tesla-baas Elon Musk liet zich al eens ontvallen dat Apple tegenwoordig fungeert als asiel voor gevluchte Tesla-werknemers en ook bij Google wil men mensen die weten hoe een auto in elkaar zit.

Interieurontwerper met ervaring

De technologieboys hebben het doorgaans vooral begrepen op jong bloed met goede ideeën, maar voor de Google-auto moet het nu toch even wat anders zijn. Daarvoor zoekt het bedrijf ontwerpers die minstens 15 jaar ervaring hebben. En je moet kennis hebben van alle facetten van interieur. Van de materialen tot de beleving. Je moet immers leiding geven aan een team dat het interieur van Googles auto moet uitdokteren.