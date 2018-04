BMW viert 100 jaar met Next 100

Door: BV

Vandaag is BMW exact 100 jaar jong. En dat wordt gevierd, uiteraard. Je zou denken dat er één of andere parade van klassieke BMW’s en een terugblik op technologische innovaties uit het verleden aan te pas komt, maar dan ben je mis. Autoconstructeurs kijken niet graag achteruit. Daar verkoop je geen auto’s mee. Vooruit kijken, dat moet. De Next 100 doet dus exact wat de naam suggereert… de blik op de volgende 100 jaar focussen.

Autonoom rijden

‘Freude am Fahren’ hoor je bij BMW al een tijd niet meer circuleren. De Duitsers hebben het behoorlijk moeilijk om alle nieuwe technologische bemoeizucht te combineren met die slogan. Maar het autorijden helemaal uit handen geven, willen ze evenmin. Tenminste: niet helemaal. Deze Vision Next 100 beschikt immers wel degelijk over een autonome modus waarin iedereen passagier is. Maar de 4,9m lange en 1,37m hoge concept kan ook zelf gestuurd worden. Dan doet de voorruit niet langer dienst als projectiescherm, zal de middenconsole verdwijnen en komt een stuur tevoorschijn. Van de voorruit leest de bestuurder dan instructies van het navigatiesysteem af, net zoals bijvoorbeeld de snelheid en wat eventuele gevaren zijn. En als je snel wil rijden zonder dat je in je jeugd in de ketel met stuurtalent viel, dan projecteert BMW ook graag de ideale rijlijn.

Aerodynamisch

De Next 100 is abnormaal aerodynamisch. De Cw-waarde bedraagt slechts 0,18. Ter vergelijking: de BMW i8 strandt op 0,29. De vorm en afwerking van de koets heeft daar mee te maken, maar de Duitsers leggen het geheel ook verdacht dicht tegen het asfalt en werken de wielopeningen dicht. Zaken waar je in de praktijk niet mee wegkomt.

Driehoekjes overal

In het instrumentenpaneel en de zijpanelen werkte BMW zo maar eventjes 800 driehoekjes in. En die kunnen allemaal bewegen. Ze dienen om de interactie tussen mens en machine te vergroten. Je zal dus uit de positie ervan één en ander kunnen afleiden. Maar hoe het exact werkt of wat het nut ervan is, krijgt BMW maar moeilijk uitgelegd. We gaan er dus van uit dat het weinig meer dan een gimmick is.