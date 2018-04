Is € 1.290.000 niet overdreven voor een Porsche 911 Cabrio?

Door: BV

De waarde van een Porsche 993 gaat gestaag de hoogte in. Dat zal de liefhebbers wellicht niet verbazen - het gaat per slot van rekening om de laatste luchtgekoelde ‘Elfer’. En daar ligt voor nogal wat fans van het eerste uur de grens tussen een ‘echte’ Porsche en een wat flauwer afkooksel met een watergekoelde krachtcentrale. Maar net geen € 1,3 miljoen euro? Zo veel is de 993 lang niet waard. Tenzij het om deze gaat natuurlijk.

Porsche 993 Turbo Cabrio

Een 993 Cabrio is makkelijk te vinden. Een 993 Turbo is wat moeilijker en een stuk duurder, maar als je echt wil, heb je er volgende week één in huis. Maar de combinatie van de twee? Onmogelijk. Of toch zo goed als. Een Turbo Cabrio stond immers nooit in de leveringstabellen van de 993. Maar omdat er 14 klanten hardnekkig genoeg met blanco cheques stonden te zwaaien, werden er toch gebouwd met de 360pk sterke krachtbron bij de achterwielen. 9 met het stuur links, 5 met het stuur rechts. En nu staat er in Duitsland eentje te koop. 20.000km op de teller, in nieuwstaat en met elke optie, een autotelefoon uit de nineties incluis. Een van de zeldzaamste Porsches van allemaal, zegt de verkoper. En dat zie je dus aan de vraagprijs. Dan toch maar de Aston Martin van Elton John overwegen?