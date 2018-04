Moet Audi de RS Q2 bouwen?

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelde Audi de nieuwe Q2 voor. De meest compacte SUV van het merk is te koop met maximaal 190pk uit een 2-liter viercilinder. Maar die motor heeft meer potentieel. Veel meer potentieel.

Audi RS Q2 met 300+ pk?

Audi kan er nu al probleemloos 300pk uit melken. Voldoende om op z’n minst na te denken over een RS Q2. Het merk zegt daar zelf nog niets over, maar dat weerhoudt ‘het internet’ niet van speculaties. Daaruit komt deze render van designer X-Tomi. En omdat het RS-recept van het merk met de vier ringen verre van onbekend is, zit het wellicht dicht bij de waarheid. We stippen even de anders getinte buitenspiegels en sierlijsten aan, de specifieke structuur van de grille en de quattro-letters in de onderste luchthapper, naast specifieke velgen en een verlaagde ophanging. Audi zelf kijkt wellicht even de kat uit de boom…