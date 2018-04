Nieuwe diesel voor Hyundai Tucson

Door: ADD

Hyundai breidt het motorengamma voor de Tucson uit met de 141pk-sterke diesel, die wel uit de i40 kennen en standaard uitgerust is met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Hij komt er voor alle uitrustingsniveaus.

In totaal beschikt de Koreaanse SUV nu over vier diesel- en twee benzinemotoren om uit te kiezen. De diesels zijn 116 tot 185pk sterk.Bij de benzinemotoren is er een 1.6-literviercilinder met 132 of 177pk beschikbaar. Het instapmodel van de Tucson met de 132pk-sterke benzinevariant is er vanaf € 23.999.