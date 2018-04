Een ongelikte Jaguar F-Pace door Lumma

Door: ADD

In september stelde Jaguar zijn eerste SUV op de IAA in Frankfurt voor. De F-Pace raasde toen over een 19m hoge looping. Wie die stunt geen voldoende bewijs vindt van de sportieve kwaliteiten van de Brit, die moet eens bij Lumma gaan kijken. Al ben je dan beter geen echte Jaguar-liefhebber en draag je elegantie niet hoog in het vaandel. Nog voor de officiële marktintroductie biedt de Duitse tuner een ombouwkit en diverse upgrades voor de Jaguar F-Pace aan.

Visueel

De SUV krijgt van Lumma een nieuwe voorbumper, side skirts en een achterschort. Daarnaast werd de motorkap bijgewerkt en werden de wielkasten verbreed. Opdat de F-Pace niet zwaarder wordt, zijn alle onderdelen van carbon. De uitlaatgassen gaan door een nieuw sportuitlaatsysteem met vier eindpijpen.

Onder de motorkap

Daar concentreert Lumma zich vooral op de 3,0-liter V6. Die wekt na het bezoek aan de tuner 480 in plaats van de standaard 380pk op.

Binnen een paar weken staat de Jaguar F-Pace voor ten minste € 43.050 in de showrooms. De getunede versie, de Lumma CLR F, zal tegen het einde van de zomer verkrijgbaar zijn.