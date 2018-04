Porsche Macan met viercilinder is er nu voor Europa

Door: BV

Een Porsche Macan met viercilinder. Daar is eigenlijk niets nieuws aan. De auto rijdt elders al een paar jaar rond. Hij werd destijds geïntroduceerd op het Autosalon van Peking. Maar terwijl de Duitsers graag de tamtam slaan over zowat elke microscopische aanpassing (zoals een nieuw scherm voor het infotainment van de Porsche Cayenne), werd hier de veel stillere trom geroffeld.

2-liter viercilinder

Inmiddels is het zelfvertrouwen gegroeid en stelde Porsche ook de 917 Boxster voor met een viercilinder. Dat is weliswaar een boxermotor. Die in de Macan is een conventionelere lijnmotor die bij Audi van het schab komt. Het is een compact blok dat niettemin garant staat voor aardige prestaties. 252pk en 370Nm bijvoorbeeld. En een pdk-automaat met dubbele koppeling is standaard.

Prestaties en verbruik

Naar 100km/u sprinten duurt 6,7 seconden. En met het optionele Sport Chrono Package gaat het nog eens 2 tienden sneller, hoewel het pakket geen technische aanpassingen omvat die de prestaties zouden kunnen verbeteren. De top wordt opgegeven als 229km/u. Het verbruik varieert tenslotte van 7,2 tot 7,4l/100km, afhankelijk van welke velgen/bandencombo je onder je compacte Porsche SUV wil.

Wanneer te koop?

Vanaf juni staat het model bij de dealer. Maar zo lang hoef je niet te wachten als je zonder testrit een bestelbon wil tekenen. De Belgische prijzen zijn op het ogenblik van dit schrijven nog niet bekend.