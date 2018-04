Stedenhoppen tegen 1.220km/u in 2020

Door: ADD

Een van de eerste futuristische hyperloops voor passagiersvervoer zou binnenkort in Europa wel eens een feit kunnen zijn. De Slowaakse regering heeft namelijk aangekondigd dat ze momenteel de mogelijkheden van een samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Hyperloop Transportation Technologies (HTT) onderzoekt. Samen bekijken ze de aanleg van een hyperloop tussen Bratislava en Wenen. In acht minuten zou je zo van de ene naar de andere hoofdstad moeten kunnen reizen. Een eerste deel van het traject zou al in 2020 klaar zijn voor gebruik.

Sneller dan 1.200km/u

De werking van de hyperloop kan je vergelijken met het buizenpostsysteem. Een capsule met plaats voor 28 passagiers dendert op luchtkussens door een buis. Elektromagneten stuwen de "trein" voort - tot 1.220km/u. De nodige energie komt van zonnepanelen op het dak van de nagenoeg luchtledige buizen.

Het project is trouwens gebaseerd op een idee van Tesla-oprichter Elon Musk. In Californië wordt later dit jaar een prototype van de hyperloop aangelegd. Passagiers zullen op een half uur van San Francisco naar Los Angeles (570km) kunnen reizen.