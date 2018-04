Deze Jaguar E-Type is geen schuurvondst

Door: BV

Een Jaguar E-Type is niet elke gedaante een even dure klassieker (al gaat de prijs er de jongste tijd wel snel van de hoogte in). Maar in z’n eerste editie, herkenbaar aan de afgedekte koplampen, is hij tegenwoordig al erg prijzig. Voldoende prijzig opdat een exemplaar uit het struikgewas al € 73.500 kost op een veiling.

Geen schuurvondst

Struikgewas mag je letterlijk nemen. Deze E-Type uit 1963 werd gevonden in een tuin. Er lag wel een zeil over, maar dat verhinderde roest er niet van een uitgebreide veroveringstocht te voeren. De auto was door z’n eerste eigenaar gebruikt tot 1965 en wisselde tot 1967 enkele keren van eigenaar. Toen kwam hij terecht bij ene Frank Riches. Een amateur racer die er de Britse circuits mee aandeed tot hij in 1969 de koppeling oprookte. De auto werd niet meer hersteld en bleef in de schuur van Riches staan, tot daar ergens in de jaren tachtig plaats gemaakt moest worden. Riches parkeerde de auto vervolgens gewoon tussen de planten en gooide er een doek overheen. Tot hij in 2015 weer werd ontdekt.