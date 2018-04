Toyota C-HR toert al op Belgisch asfalt

Door: BV

Toyota maakt vaart met de ontwikkeling van Nissan Juke-concurrent C-HR. Eind dit jaar moet de compacte SUV bij de dealer staan. Tijd dus om de laatste hand te leggen aan de afstelling en ervoor te zorgen dat die beantwoordt aan de Europese eisen. Maar hoewel we dankzij een première op het Autosalon van Genève al weten hoe de C-HR eruit komt te zien, is het nog te vroeg om met z’n moderne lijnen te pronken op de openbare weg. De testen gebeuren dus nog in het grootste geheim. Maar een alerte Auto55.be-lezer wist één van de eerste uitstapjes al op de fotochip vast te leggen.

Toyota C-HR

Waarom we denken dat hieronder de Toyota C-HR schuilt? Wel, de afmetingen kloppen, de aflopende daklijn is present, het haaienvinnetje zit op de juiste plaats en hetzelfde geldt voor de kleuren van de achterlichtunits. Wat voor de aandrijving zorgt, is nog niet geweten. Maar dat de C-HR op de Toyota New Global Architecture staat, weten we wel. Daardoor is een hybride alvast niet uit te sluiten. Nu is het gewoon wachten tot de C-HR meer van z’n geheimen prijsgeeft.