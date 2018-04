Peugeot en Citroën steken nek uit

Door: ADD

De PSA-groep is de allereerste autoconstructeur die verbruiksgegevens vrijgeeft die door een onafhankelijke organisatie vastgesteld zijn. November vorig jaar hadden ze het al aangekondigd en nu komen de Fransen effectief naar buiten met het reële verbruik van drie van hun modellen (Citroën C4 Grand Picasso, DS3 en Peugeot 308). De Belgische NGO Transport & Environment (T & E) mat telkens het verbruik van een 120pk-sterke diesel. Nog eens 30 andere modellen zouden de komende maanden moeten volgen.

Realistische testomstandigheden

Anders dan de testmetingen in de New European Driving Cycle (NEDC) gebeuren de metingen van T & E op openbare wegen in de buurt van Parijs (25,5 km in de stad, 39,7 km op regionale wegen en 31,1 km op de autosnelweg) met het gewicht van zowel passagiers als bagage aan boord en met de airconditioning aan. Daarenboven wordt er niet enkel op vlakke wegen gereden. Zoals verwacht lag het brandstofverbruik tijdens deze zo reëel mogelijke omstandigheden tot 56 procent hoger dan dat de constructeurs opgegeven hadden.

De eerste verbruiksresultaten