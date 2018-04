Maserati Ghibli en Quattroporte hebben levensgevaarlijke vloermatten

Door: BV

Maserati moet de Ghibli en Quattroporte in de VS terugroepen naar de dealer. Er is immers een probleem met de voetmatten dat bekend in de oren klinkt. Die kunnen immers los geraken en ervoor zorgen dat de pedalen blijven hangen. Het grootste gevaar ontstaat uiteraard wanneer dat met het gaspedaal gebeurt. En dat is exact die situatie die Toyota eens voorhad.

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration wijdt het defect aan een prulletje dat de vloermat op z’n plaats hoort te houden en onvoldoende goed is uitgevoerd. De instantie zegt er meteen bij dat er een risico is op ongelukken met verwonding of dood tot gevolg. 28.235 auto’s zijn er in de VS door getroffen.

In Europa zit exact dezelfde vloermat in de Ghibli en Quattroporte, maar bij ons hoeven eigenaars niet terug naar de garage.