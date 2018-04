Elke dag 10 ongelukken met motorrijders

Door: BV

Laat ons beginnen met het goede nieuws. De afgelopen tien jaar is het aantal ongevallen met motorrijders met een kwart afgenomen. Dat weet het BIVV nadat het enkele statistieken naliep. En dat terwijl er tijdens dezelfde periode 30% méér motoren worden ingeschreven. Of die ook effectief meer worden gebruikt, is dan weer niet duidelijk.

10 ongevallen per dag

Toch worden er gemiddeld 3.600 ongevallen met motorrijders opgetekend per jaar. Ruwweg 10 per dag. Per 1000 geregistreerde letselongevallen zijn er 26 overlijdens te betreuren. Opvallend: in Wallonië vallen meer dan de helft van de fatale ongelukken te registreren terwijl er slechts een derde van de ongevallen plaatsvindt. Ter vergelijking: bij automobilisten is het cijfer 11 op 1000, bij fietsers opvallend genoeg slechts 8 op 100.

Bijscholing

Federaal Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) raad motorrijders aan om jaarlijks een rijvaardigheidscursus te volgen.