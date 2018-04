​Recordwinst voor Skoda

Door: ADD

De Tsjechische dochtermaatschappij van Volkswagen Skoda heeft in 2015 ondanks dieselgate nooit eerder meer opgebracht. Na aftrek van de belastingen steeg de winst in vergelijking met het jaar ervoor met 6,5 procent tot € 708 miljoen. Dat kondigde het bedrijf gisteren in Mlada Boleslav aan.

Kaap van 1 miljoen overschreden



De omzet steeg met 6,2 procent tot € 12,5 miljard. Met 1.055.500 verkochte auto's overschreed de fabrikant voor het tweede jaar op rij de grens van een miljoen. In vergelijking met vorig jaar verkocht het merk 1,8 procent meer nieuwe auto's. De grootste markt is China, met 281.700 verkochte voertuigen.