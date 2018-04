Is deze Chevrolet Sprint de ultieme sleeper?

Door: BV

Er zijn fabrieksauto’s die veel sneller zijn dan ze eruit zien (lijstje hier). Maar deze Chevrolet Sprint (eigenljik een verklede Suzuki Swift) uit 1988 doet ze allemaal verbleken. Het is misschien wel de ultieme sleeper.

Saai stadsautootje

Het ziet eruit als een stoffige, saaie stadsauto, maar deze Sprint is dat helemaal niet. Aan de buitenzijde is er niet veel aan te zien. Behalve dan de achterste banden - die verraden dat er meer aan de hand is. Een V8 onder de kap krijgen, is al een hele prestatie, maar in dit geval zitten er ook nog eens twee turbo’s op. De aandrijving gebeurt uiteraard niet meer via de voorwielen, maar loopt door een automaat van GM naar de achteras. Gelukkig zijn ook de remmen opgewaardeerd. Het geheel wekt immers zo maar eventjes 945pk op.

Het uiterlijk wist de ombouwer dan wel grotendeels intact te houden, maar om alle onderdelen in te werken, moest er flink gehakt worden in het interieur. Daar blijft niet veel meer van over. Het moet wel goed gedaan zijn, want sinds de ombouw in 2007 werden er al 100.000km mee gereden. En nu is hij te koop, voor zo’n $ 45.000.