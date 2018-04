Werk je bij Porsche? € 8.911 bonus!

Door: BV

Porsche realiseerde in 2015 een operationele winst van zo maar eventjes € 3,4 miljard. En dat op de verkoop van amper € 225.121 auto’s. Dat is meer dan ooit tevoren. En dat is ook goed nieuws voor de 15.600 werknemers van Porsche. Die krijgen allemaal een extraatje. En wanneer we zeggen ‘een extraatje’ dan bedoelen we eigenlijk: een erg vette bonus.

De fabrikant trakteert elke werknemer op € 8.911 bovenop de normale verloning (de 911 zal wel niet toevallig zijn). € 8.211 wordt meteen op de rekening gestort, al zal de Duitse overheid ook wel met een stuk gaan lopen. € 700 wordt toegevoegd aan het pensioenfonds van het merk. De vrijgevigheid kost € 139 miljoen dus er blijft nog genoeg over voor de aandeelhouders.