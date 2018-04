Helft Belgen wil ’s nachts harder rijden

Door: BV

Mobiliteitsorganisatie VAB bevroeg 2.000 bestuurders (evenredig verspreid tussen het Vlaamse en het Franstalige landsgedeelte) om hun inschatting van de plannen van federaal minister van mobiliteit Galant naar de invoer van een variabele snelheidsbeperking.

Trager bij regen, sneller ’s nachts

Een grote meerderheid van de ondervraagde bestuurders ziet heil in een lagere snelheidsbeperking bij regenweer. 110km/u zou wel door de maag van 8 op 10 Belgen kunnen passeren. Daarnaast vind 1 op 2 Belgen ook dat er ’s nachts wat harder zou mogen gereden worden. In Vlaanderen is dat 57%, in Wallonië is dat 42%, al dient gezegd dat het Franstalig landsgedeelte minder controles kent en de vraag daar dus een hoger academisch gehalte heeft.

Variabele snelheidsbeperking werkt slecht

VAB vroeg ook naar de tevredenheid over de huidige variabele snelheidsbeperkingen. Die zijn er bijvoorbeeld op de ring om Gent en die om Antwerpen. 70% van de ondervraagden vindt dat de aangegeven snelheidsbeperking op die borden niet veel te maken heeft met de snelheid die op dat ogenblik aangewezen zou zijn.

Onderzoek besteld

Galant zelf bestelde een onderzoek naar de impact van variabele snelheidsbeperkingen, alvorens een invoering te overwegen. Maar gezien het BIVV (het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) dat onderzoek zal voeren, is het niet uitgesloten dat het meteen op de hoogte gebracht is van de verwachte conclusies.