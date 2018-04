Nieuwe Suzuki Swift is nog niet klaar, gaat al viraal

Door: BV

De kleine Suzuki Swift is een succesnummer. De Japanners wisten het model twee generaties geleden - in 2004 - plots weer op de kaart te zetten door met een fijn rijdende en bovenal appetijtelijk ogende creatie op de proppen te komen. Een tikkeltje retro, maar toch erg Japans. Je kon het zowaar aanzien als een goedkoop alternatief voor een Mini. Dat uiterlijk viel zo hard in de smaak dat Suzuki de generatie erop - in 2010 - wel groter maakte, maar het uiterlijk op de afmetingen na zo goed als identiek bleef.

Een nieuwe generatiewissel zit er nu aan te komen en Suzuki zal het uiterlijk nu toch eens moeten wijzigen. De richting waarin het denkt is al getoond op een dealermeeting. Het gaat nog om vroege designmodellen (niet eens op ware grootte) van zowel de Swift Sport als een meer dociele variant. En uiteraard zijn die uitgelekt.

De meest opvallende stijlelementen? Een sterk aflopende daklijn die ook nog eens zwevend is opgesteld met een optisch fantasietje bovenin de C-stijl. De productieversie zal pas klaar zijn in 2017.