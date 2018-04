X7 wordt de duurste, meest luxueuze BMW van allemaal

Door: BV

Op z’n jaarlijkse persconferentie gunt BMW, net als de meeste andere merken, steevast een blik in de nabije toekomst. Aandeelhouders moet je immers zoet houden. Bij BMW hield dat ook de bevestiging in van een X7, die codenaam F17 draagt.

Pas in 2019

Voor 2019 moeten we die F17 niet verwachten. De grootste SUV van BMW krijgt drie zetelrijen en zal het platform en de motoren lenen van de 7-Reeks. Er is zelfs sprake van een V12. En luxe? Die moet die van de Siebener zelfs met gemak overklassen.

En de prijs?

De top-SUV zal gebouwd worden in het Amerikaanse Spartanburg, maar niet vanaf dit jaar zoals in het verleden al eens werd aangekondigd. Om het wachten wat draaglijker te maken krijgen we in 2017 of 2018 wellicht eerst nog een concept car achter de kiezen. Wat belooft niet al te draaglijk te zijn, is z’n prijs. BMW geeft nu al een basis aan van € 130.000. Dat is bijna Bentley Bentayga-gebied.