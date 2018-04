​Mercedes-AMG GLE Coupé: cadeautje voor Australische politie

Door: ADD

Met deze SUV-coupé met de codenaam "Guardian" mag in Australië een select clubje agenten op patrouille gaan. Al moeten we er onmiddellijk bij vertellen dat het maar voor 12 maanden is. Mercedes leent het model in politie-ornaat namelijk uit. Want 198.000 Australische dollar, dat kan de staatskas Down Under niet financieren.

Snelle jongens

De AMG GLE 63 S Coupé werd gepresenteerd in het kader van de Formule 1 GP in Australië en zal nu met zijn 5.5 biturbo V8 (585pk) op jacht gaan naar snelheidsduivels. In ons lijstje met 5 coole politiewagens zou hij alvast niet misstaan.