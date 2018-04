Genesis New York concept wordt BMW 3-killer

Door: BV

De eerste concept car met merknaam Genesis op de neus is een feit. Het nog nieuwbakken premium-merk van Hyundai stelt de Genesis New York voor als een compacte, premium sedan. Een concurrent voor de Audi A4, Mercedes C-Klasse en BMW 3-Reeks alshij ooit op de markt komt. Wanneer dat is voorzien willen de Koreanen nog niet kwijt.

Genesis G70

G70, dat is de verwachte typebenaming voor deze dynamisch gelijnde middenklasser. Het uiterlijk zou al behoorlijk dicht bij dat van een productievariant kunnen liggen. Aan het interieur wordt wellicht nog meer gesleuteld. Een 21” display van fabrikant LG in productie? We denken van niet. En uiteraard zal ook de vierzitsconfiguratie geofferd worden voor de praktischere inrichting met een conventionele achterbank waarop desnoods ook 3 inzittenden passen.

2-liter viercilinder hybride

Wat onder de kap zit, tikt alle tegenwoordig obligate vakjes aan. Een 2-liter viercilinder benzinemotor met turbo die wordt bijgestaan door een elektromotor waarover geen details vrijgegeven worden. In elk geval is de combinatie 245pk en 350Nm sterk en wordt die hybride aandrijflijn gecombineerd met een achttrapsautomaat. Een erg hedendaags aanbod dus.