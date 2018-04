Nieuwe Fiat Talento: boven Doblo, onder Ducato

Door: BV

Het regent de jongste tijd nieuwe bestelwagens. Denk maar aan de Volkswagen T6 (Transporter), de Citroën SpaceTourer, de Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Renault Trafic of de Opel Vivaro. En kijk, nu is er ook nog eens nieuws van Fiat: de Talento.

Technisch is die overigens identiek aan de eerder al vernoemde Trafic en Vivaro. Misschien is het wel daarom dat de Italianen helemaal geen specificaties vrijgegeven. Die zullen nagenoeg identiek zijn. We weten dus met zekerheid te zeggen dat je de Talento zal kunnen kopen als chassis-cabine, bestelbus en minibus. Dat is ook voor de andere immers het geval.

Alleen met diesel

Nogal wat bestelwagens zijn met één enkele benzine te koop. Maar voor de Talento wordt zelfs die moeite niet gespaard. Er zullen alleen diesels leverbaar zijn. Verschillende, maar krachtiger dan 145pk worden ze niet.