WTCC veilig achter Volvo Polestar V60 Safety Car

Door: BV

Volgend weekend gaat op het Zuid-Franse circuit van Paul Ricard het nieuwe seizoen WTCC, ofte World Touring Car Championship, van start. Een competitie waarin Volvo aantreedt met een door (nu huistuner, want opgekocht door het merk) Polestar geprepareerde S60 die uit z’n 1.6l turbomotortje zo maar eventjes 400pk perst.

Maar de inspanningen van Volvo beperken zich niet tot het deelnemende Polestar-team. Het bedrijf levert ook de safety car. Een Volvo V60, ook al geprepareerd door Polestar, en onder meer voorzien van een rolkooi. Geen overbodige luxe want in het WTCC kwam een safety car eerder al eens onzacht in aanraking met een wedstrijdwagen.

De vorige WTCC Safety Car was een Alfa Romeo 4C. Die kan je hier bekijken.