Volg een benzinedruppel uit 1935 van pomp tot uitlaat

De werking van een benzinemotor kan eigenlijk iedereen verklaren die tijdens de fysicalessen een beetje opgelet heeft. Maar dat op een eenvoudige en duidelijke manier goed in beeld brengen en daarbij ook nog filosofisch worden dat kan – of beter kon - alleen Chevrolet. En dat in 1935.

Elke schakel is een deel van het geheel

In iets wat het midden houdt tussen reclame, tekenfilm en schoolvideo en de titel "Down the Gasoline Trail" kreeg, volgt het automerk de weg die een naamloos benzinedruppeltje aflegt van aan de pomp tot aan de uitlaat. Het figuurtje gaat door de leidingen, brandstofpomp, carburateur en het inlaatspruitstuk om ten slotte, een beetje bang, zijn taak in de motor te vervullen.

