Caterham Seven weegt minder met fietsonderdelen

Door: BV

De Caterham Seven is reeds één van de meest minimalistische lichtgewicht sportwagentjes op deze planeet. De jongste jaren stellen nieuwe technologieën de Britse nicheconstructeur in staat de zoektocht naar minder kilo’s almaar verder te drijven. Aluminium en carbon fibre spelen daarin de hoofdrollen.

Nu wil Caterham wat know how uit de sector van de fietsen gaan lenen. Een firma die Reynolds Technology heet, maakt al sinds 1897 buizen waarvan de uiteinden dikker zijn dan de buis zelf. In de bouw van moderne lichtgewicht fietsen wordt die techniek vaak gebruikt.

Het lijkt maar een detail, maar volgens Caterham valt er twee keer winst uit te persen. Enerzijds blijken die buizen net zo sterk te zijn als buizen die over de ganse lengte even dik zijn, maar wegen ze minder. Flink minder. Op sommige chassis-onderdelen scheelt het de helft, zonder dat de rigiditeit wordt beïnvloedt. En het stelt Caterham in staat om een gewichtsbesparing te realiseren (10% op het totale gewicht van het onderstel) met een eenvoudige staallegering. Caterham vermijdt zo een investering in dure staaltechnologie.