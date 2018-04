Tesla verdient 7,5 miljard op 24 uur

Door: BV

Afgelopen vrijdag stelde Tesla de Model 3 voor. Al is ‘voorstellen’ een groot woord, omdat uit de details blijkt dat de Model 3 nog lang niet klaar is om van de band te rollen. En van de beloofde autonomie van 500km blijft ook maar 300km meer over.

De orderboeken had Tesla in de uren voor het evenement geopend. Tegen dat Elon Musk uitgepraat was, hadden 133.000 mensen wereldwijd een voorschot van € 1.000 of het equivalent in dollars gestort. Niet eens 24 uren later stond de teller op 185.000.

Musk heeft omgerekend dat dat neerkomt op een orderwaarde van $ 7,5 miljard. Daarvoor moet hij per auto wel $ 42.000 rekenen in plaats van de basisprijs van $ 35.000. Tesla zal wel nog een tijd moeten wachten op de centen. Voor eind 2017 kan het bedrijf immers geen enkele auto leveren.