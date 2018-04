Dit is de nieuwe Limousine van Putin, met Porsche-motor

Door: BV

Vladimir Putin krijgt dan toch z’n nieuwe limousine. Die heet Kortezh. het project heeft dit jaar al ruim € 50 miljoen opgeslokt, maar het Centrale Wetenschappelijke Auto Onderzoeks- en Auto Motoren Instituut (alléén in Rusland, zo’n naam) zal het model ook aanbieden aan particulieren. Het hoopt meer dan 4.000 klanten te vinden voor één van de modellen. Want terwijl we hier naar de nieuwe slee van Putin kijken, wordt er ook nog aan een SUV, een sedan en zelfs een soort van luxueuze minibus op hetzelfde onderstel ontwikkeld.

Mysterieuze motor

Over de specificaties van de Kortezh is weinig geweten. Wat zeker is, is dat Porsche zich met de aandrijving heeft gemoeid. Maar er gaan ook geruchten dat er onder de kap een V12 met turbo ligt. En er wordt hoe dan ook gefluisterd dat er 600pk voorradig is. Niemand die weet waar de mastodont z’n vermogen uit haalt.