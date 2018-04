Oude Aston Martin DB9 wordt nieuwe Cardi 442

Door: BV

De DB9 staat niet meer bij Aston Martin in de catalogus. Hij is er afgelost door de Aston Martin DB11. En toch zag het er lange tijd naar uit dat hij daar eeuwig zou blijven staan. Maar ook na z’n lange carrière blijft de sportieve Brit inspireren. De in 1992 opgerichte Russische designstudio Cardi bijvoorbeeld. Dat wil een DB9 ombouwen tot deze creatie die 442 heet.

Het bedrijf is in z’n ateliers al bezig een DB9 Coupé in stukken te hakken. Zelfs de B-stijl moet eraan geloven. De vormgeving is volgens de Russen zelf gebaseerd op die van een luxejacht. En aan de binnenkant kan je natuurlijk niet naast die gigantische lap hout kijken. De krachtbron blijft gewoon zitten. Tenminste, daar gaan we van uit. En natuurlijk komen er geen massa’s van deze Cardi. De prijs is onbekend.