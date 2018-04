Chinese markt herstelt zich

Door: ADD

De automarkt deed het de laatste tijd in China minder goed en dat liet zich sterk voelen in de cijfers van veel (ook Europese) constructeurs. Voor hen is het land namelijk een van de belangrijkste markten. Maar in maart steeg het aantal verkochte auto’s er weer met 7,8 procent tot 1.920.000 stuks. Als je het volledige eerste kwartaal bekijkt, is er sprake van een toename van 6,8 procent. Dat maakte de Chinese automobielvereniging (PAC) bekend.

Staatssteun

En dat is geen toeval. De Chinese automarkt profiteert momenteel vooral van een belastingvermindering die er vorig najaar werd ingevoerd na een zeer zwakke zomer. De overheid verlaagde in oktober de BTW op auto's met een cilinderinhoud van maximaal 1.6 liter. Ook kortingsacties die enkele constructeurs doorvoerden, zwengelden de cijfers aan.

Niet voor iedereen

Voor bijvoorbeeld de Duitse autobouwers BMW, Mercedes en Volkswagen is China is een van de belangrijkste markten, maar voor hen is de groei aldaar minder relevant. Van de belastingaftrek kunnen door de 1.6cc-regel namelijk vooral fabrikanten van kleinere auto's profiteren. Zo zag het Japanse Toyota de verkoop met 28 procent stijgen. Ook het Amerikaanse Ford deed het significant beter.