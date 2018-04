​Weer stap dichter bij rookverbod in auto met kinderen

Door: ADD

Begin dit jaar was de eensgezindheid binnen onze regering over een rookverbod in een auto met kinderen ver te zoeken. CD&V was grote voorstander, coalitiepartner N-VA zag zo’n verbod daarentegen niet zitten. In het antirookplan dat de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) nu in het kader van de begrotingscontrole voorstelt, is het verbod echter expliciet opgenomen.

Belangrijk signaal

Kom op tegen Kanker is alvast erg tevreden. “Dit verbod beschermt niet alleen tegen passief roken, het is ook een belangrijk maatschappelijk signaal. Roken in het bijzijn van kinderen hoort niet.”

Het antirookplan van De Block houdt voorts ook een accijnsverhoging, strengere regels en een betere terugbetaling van rookstopbehandelingen in. Op die manier wil de minister het aantal rokers tegen 2018 onder de 17 procent brengen.