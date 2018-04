​Tesla rijdt op Mario Kart Circuit

Door: ADD

In de laatste software-update voor de Tesla Model X en Model S zit een leuke nieuwe easter egg (of verborgen boodschap) verstopt. Als je de hendel voor de cruise control vier keer na elkaar snel aantrekt, rijdt de Tesla plotseling in de digitale cockpit op het legendarische Mario Kart Circuit in regenboog-look. De easter egg werd verklapt door Tesla-baas Elon Musk. Die tweette waar hij te vinden was.

