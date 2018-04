Ford bouwt eigen Silicon Valley in Detroit

Door: BV

Het Ford-hoofdkwartier in Dearborn, net buiten Detroit, is groot. Maar het is niet nagelnieuw, modern of extreem hoogtechnologisch. Zoals bij de meeste traditionele autoconstructeurs zijn het grote, rechthoekige administratieve gebouwen die het zicht domineren. Een groot verschil met technologiebedrijven. En dat moet maar eens anders, vindt Ford. Daarom wordt er flink geïnvesteerd. Het exacte bedrag van het project dat volgende maand aanvangt en pas in 2026 klaar zal zijn, is onbekend, maar als je weet dat de constructeur zo maar eventjes 70 gebouwen wil verwijderen of vervangen… dat wordt geen peulschil.

Aan het Ford World Headquarters-gebouw, eigenlijk een rechthoekige glazen doos, zal ook worden gewerkt. Dat is het meest herkenbare gebouw van het huidige complex.

Ford wil dat de nieuwe campus duidelijk maakt dat technologie centraal staat bij het bedrijf. Zo komt er een compleet laboratorium voor zelfrijdende auto’s. Want of mensen er nu op zitten te wachten of niet, die komen toch. Een aantal gebouwen en parkeerplaatsen zal baan ruimen voor voetpaden en groenzone. Als zelfs automerken al geen parkeerplaats meer voorzien…