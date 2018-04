De Datsun Redi-Go is de lelijkste nieuwe auto die je vandaag zal zien

Door: BV

Vroeger heette Nissan Datsun. Maar de merknaam is terug. Op sommige ontluikende Aziatische markten, maar niet bij ons. En je kan er maar blij mee zijn. In India stelt het budgetmerk van Nissan namelijk z’n derde auto voor. Die heet Redi-Go en, wel, je kan niet bepaald zeggen dat het een schoonheid is.

18,5cm bodemvrijheid

De Redi-Go is gebaseerd op de Renault Kwid. Een auto die we ooit misschien wel op Europese bodem zullen aantreffen, maar dan wordt het zeker een Dacia. Onder de kap zit een 0,8l driecilinder die 53pk produceert en gepaard wordt aan een vijfbak. Z’n status van urban crossover dankt hij vooral aan z’n bodemvrijheid. Die bedraagt 18,5cm. En dat is nu eens niet om mee te lachen. Daar geraakt haast geen enkele serieuze SUV aan.