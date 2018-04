​Eerste Bugatti Chiron is een feit (met beeld en geluid)

Door: ADD

Het moet één van meest stressvolle dagen uit het leven van deze Bugatti- werknemer geweest zijn. De man in zwart poloshirt manoeuvreert een Bugatti Chiron een showroom in Monaco in. Iets wat hij vermoedelijk wel vaker doet, maar zelden met zoveel ogen op zich gericht. Dit is namelijk de eerste publieke verschijning van een Chiron (beurshallen en testsites buiten beschouwing gelaten). En op YouTube vind je er een filmpje van.

Wat een cijfers

Zes weken geleden toonde Bugatti ons de Veyron-opvolger. In Genève was zijn kracht nog pure theorie, maar in Monaco draait de enorme W16 quadturbo op volle toeren. 2,04 meter breed (zonder de zijspiegels), 2.070kg zwaar, 1.500pk sterk en ten minste € 2,85 miljoen duur. Een mens zou van minder nerveus worden.

Luider!

Een Veyron die net dezelfde rit naar Monaco achter de rug heeft, krijgt heel wat minder aandacht. Voor de fans is hij enkel nog goed om de klank te vergelijken. Hun conclussie? De Chiron is veel luider.