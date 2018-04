De 5 beste auto's om voetgangers mee omver te rijden

Wanneer we zeggen ‘beste’, dan bedoelen we uiteraard waarmee het het minst erg is. Tenminste, volgens de EuroNCAP. Die onafhankelijke veiligheidsorganisatie maakte immers de vijf auto’s bekend die het best scoren op gebied van voetgangersveiligheid. De lijst is het resultaat van een analyse van de resultaten van een frontale impact. Specialisten analyseerden op basis daarvan de risico’s op letsel aan benen, bekken, romp en hoofd.