Alfa Romeo Giulia eindelijk in productie

Door: BV

Alfa Romeo heeft - eindelijk! - de eerste Giulia van de productieband gekregen. Dat model heeft meer dan alleen maar een beetje vertraging opgelopen. Het model heeft nu nog enkele andere hindernissen te overwinnen. Niet de minste daarvan is de afwezigheid van echt toegankelijke motoren. Het lijkt wel alsof de Italianen niet in de gaten hadden dat er nu toch al een jaar of 10 een duidelijke tendens is naar meer compacte, zuinige motoren. Vooral de afwezigheid van een 1.6l dieseleenheid zou het merk wel eens zuur kunnen opbreken (het volledige aanbod motoren ontdek je hier). Het eerste exemplaar gaat naar een Italiaanse klant.