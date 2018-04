Toyota Prius mag slepen

Door: BV

De Toyota Prius bestaat al 19 jaar. En al die tijd was de hybride nooit te krijgen met een trekhaak. Je mag er niets aan hangen omdat de nogal schaars bemeten koeling (omwille van aerodynamische redenen) daar niet op voorzien was. Tot nu. Een aangepaste temperatuurbeheersing van de elektromotor en de transmissie maakt de aanpassing mogelijk. Er is dus zowaar een Toyota Prius met een trekhaak. Die wordt door het merk zelf gemonteerd en kan verwijderd worden. Toyota hoeft er de achterbumper overigens niet voor te verknoeien.

Héél lichte caravan

Tot zover het goede nieuws. Dan over naar het slechte. De Prius mag maar 725kg trekken. Een beetje vervelend als je weet dat bijna alle aanhangers al een homologatiegewicht hebben van 750kg (en dat bepaalt in ons land of je ermee mag rijden, niet hoeveel het écht weegt). Toyota heeft voor het schieten van de plaatjes dan wel een caravan gevonden die voldoet, maar het heeft er wellicht een behoorlijke zoektocht opzitten.

Andere observatie: goed geprobeerd, die zwarte velgen, maar ook daarmee oogt de nieuwe Toyota Prius nog steeds niet goed.